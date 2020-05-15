На видео попала кража ноутбука из сумки пассажирки Пулково

Мужчина увидел забытую сумку и совершил кражу.

К сотрудникам транспортной полиции аэропорта Пулково обратилась молодая петербурженка, вылетающая в Москву, и попросила помочь найти ее ноутбук, забытый на скамейке у выхода на посадку. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По камерам наблюдения, стражи порядка смогли выяснить, что ноутбук был украден из сумки. Подозреваемым оказался 38-летний житель Петербурга, летящий тем же авиарейсом в Москву. Он увидел бесхозную сумку и оставленный в ней гаджет. Рассчитывая на то, что за ним никто не наблюдает, грабитель порылся в сумке девушки и присвоил себе ноутбук.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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Видео: 78.ru