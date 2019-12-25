Злоумышленник обокрал квартиру на Приморском проспекте на 450 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, кража произошла на днях.

Злоумышленник залез в квартиру на Приморском проспекте через окно и обокрал ее хозяйку. Об этом рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Накануне, 14 мая, женщина 1991-го года рождения обратилась в полицию. Она сообщила о краже в ее квартире в доме №41, корпус 2 по Приморскому проспекту.

Правоохранители установили, что неизвестный вор проник в квартиру в период с 12 по 14 мая, повредив окно. Из квартиры он угес 600 евро, 900 долларов США, 75 тыс. рублей и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 448 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Сейчас полицейские занимаются розыском и задержанием злоумышленников.

Также о краже сообщила хозяйка квартиры на Подвойского. Деньги и ювелирные изделия пропали после пожара.