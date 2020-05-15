После пожара из квартиры на Подвойского пропали деньги и украшения

Хозяйка обнаружила пропажу сразу же после ликвидации огня.

После пожара в квартире на Подвойского у хозяйки пропали деньги и ювелирные изделия. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 14 мая женщина 1986-го года рождения обратилась в полицию. Она сообщила о том, что после пожара в своей квартире у нее пропали 245 евро, 330 долларов США и ювелирные изделия. Они находились в тумбе в коридоре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сообщение о пожаре 14 мая поступило в Подвойского, дом 24, корпус 2 поступило в 14:03. В 14:44 огонь ликвидировали. Пламя охватило комнату, коридор и кухню. Никто не пострадал.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK