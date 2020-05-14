В жилом доме загорелась двухкомнатная квартира на Подвойского

Сведений о пострадавших не поступало.

Днем в жилом доме на улице Подвойского загорелась квартира. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу Подвойского, дом 2, корпус 2 поступило в 14:03. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на общей площади 25 кв.метров. Пламя охватило комнату, коридор и кухню.

В 14:44 пожар ликвидировали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

К тушению привлекли 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на одном из балконов в Кудрово заметили хищную птицу.

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