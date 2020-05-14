На одном из балконов в Кудрово заметили хищную птицу

Возможно, это сокол или сапсан.

Жительница Кудрово засняла хищную птицу на балконе дома по Пражской улице. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Предполагается, что пернатое на видео - сокол или сапсан. Подписчица сообщила, что птица может быть ранена и попросила оказать помощь.

Комменаторы в сообществе откликнулись на призыв: сейчас хищница находится в руках ветеринаров.

Ранее мы рассказали о том, что с набережной Фонтанки спасли раненую чайку.

Видео: ВКонтакте / kudrovolife