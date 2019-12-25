Спасительница накормила птицу и зафиксировала раненое крыло.

В пятницу, 8 мая, с набережной Фонтанки спасли раненую чайку. Об этом стало известно из группы реабилитационного центра "Сирин", социальной сети "Вконтакте".

Спасительница рассказала, что ночь птица просидела в коробке, а утром поела мелкую рыбу из чашки с водой. После завтрака чайке зафиксировали раненое крыло и разрешили пройтись по дому.

Сейчас решается, отправится ли пернатая к ветеринарному врачу или же сразу сразу поедет в реабилитационный центр.

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Фото: vk.com/seirenru