Петербуржцы переживают за судьбу Лысухи

Птица не наступает на одну лапу и нуждается в ветеринарной помощи.

В субботу вечером, 2 марта, фотограф Антон Кубышкин опубликовал снимки птицы Лысухи в группе "Птицы СПБ и России", социальной сети "Вконтакте". Там же мужчина отметил, что птица не наступает на одну лапу и нуждается в ветеринарной помощи.

Пост неравнодушный петербуржец продублировал в группы нескольких ветеринарных клиник и центров. В реабилитационном центре "Велес" ответили, что готовы принять "хромоножку".

В комментариях жители города отметили, что птица всё еще находится на месте (ее видели "буквально несколько часов назад"). Сейчас Лысуху планируют аккуратно поймать и доставить за помощью.

Ранее мы писали, что в Петербурге пытаются пристроить утенка, спасенного от чаек.

Фото:vk.com/bird_spb