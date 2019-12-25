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В Петербурге пытаются пристроить утенка, спасенного от чаек
Сегодня, 14:50
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Arinablinova

В Петербурге пытаются пристроить утенка, спасенного от чаек

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Малышу ищут "утячью семью".

В воскресенье, 3 мая, стало известно, что в Петербурге пытаются пристроить утенка, спасенного от чаек. Соответствующую запись в группе реабилитационного центра "Сирин", социальной сети "Вконтакте", спасительница опубликовала около 11 утра.

Девушка рассказала, что нашла малыша на дороге и спасла от чаек. Сейчас он очень бодрый, активно кушает, бегает и кричит. Петербурженка надеется выпустить кроху к собратьям, но боится сделать что-то не так, поэтому ищет подходящего специалиста. 

Ранее мы писали, что на проспекте Кузнецова спасли попугаев, просидевших в вентиляционной шахте двое суток.

Фото: vk.com/seirenru

 

Теги: животные, птици, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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