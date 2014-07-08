Почтовое отделение во Всеволожске ограбил вооруженный мужчина

Сотрудник отдал ему 260,8 тыс. рублей.

Полиция ищет мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение связи во Всеволожске. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 21 октября поступила информация о том, что в здание почты на улице Победы зашел неизвестный с пистолетом и потребовал наличные деньги из кассы. Сотрудник отдал ему 260,8 тыс. рублей.

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого, ориентированы все наружные наряды.

Фото: Piter.TV