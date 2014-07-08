  1. Главная
Почтовое отделение во Всеволожске ограбил вооруженный мужчина
Сегодня, 11:42
Сотрудник отдал ему 260,8 тыс. рублей.

Полиция ищет мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение связи во Всеволожске. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 21 октября поступила информация о том, что в здание почты на улице Победы зашел неизвестный с пистолетом и потребовал наличные деньги из кассы. Сотрудник отдал ему 260,8 тыс. рублей. 

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого, ориентированы все наружные наряды. 

Фото: Piter.TV 

