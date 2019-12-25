  1. Главная
Петербуржец похитил из квартиры в Сосновом Бору ювелирные изделия на сумму 300 тыс. рублей
Сегодня, 11:18
Похищенное имущество изъято в полном объеме.

Правоохранители задержали подозреваемого в квартирной краже на сумму свыше 300 тыс. рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 21 октября 51-летний злоумышленник путем отжима входной двери проник жилище на улице 50 лет Октября в Сосновом Бору, откуда похитил ювелирные изделия. Его поймали на улице Дыбенко в Северной столице. 

Похищенное имущество изъято в полном объеме. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности. 

Ранее на Piter.TV: сотрудник транспортной компании похитил у пассажирки поезда 41 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

