У пенсионерки в Волхове украли почти 1 млн рублей, выломав амбарный замок

Во вторник, 5 июля, в правоохранительные органы Волховского района поступило заявление об ограблении от 75-летней женщины. С дачи пенсионерки вынесли 950 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.
Пенсионерка считает, что грабитель мог побывать на ее участке за последний месяц. Он успешно подобрал ключ к амбарному замку и забрал с собой крупную сумму.
Обстоятельства происшествия уточняются полицейскими.
Ранее мы сообщили о том, что семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии.
Фото: Pexels
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