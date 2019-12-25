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У пенсионерки в Волхове украли почти 1 млн рублей, выломав амбарный замок
Сегодня, 11:09
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У пенсионерки в Волхове украли почти 1 млн рублей, выломав амбарный замок

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Пожилая женщина хранила крупную сумму у себя на даче.

Во вторник, 5 июля, в правоохранительные органы Волховского района поступило заявление об ограблении от 75-летней женщины. С дачи пенсионерки вынесли 950 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV. 

Пенсионерка считает, что грабитель мог побывать на ее участке за последний месяц. Он успешно подобрал ключ к амбарному замку и забрал с собой крупную сумму.

Обстоятельства происшествия уточняются полицейскими.

Ранее мы сообщили о том, что семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии.

Фото: Pexels

Теги: волхов, кража денег, криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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