Виновным в ограблении на улице Ворошилова огласили приговор

Ранее фигуранты дела напали на жителя Невского района и сняли с его банковской карты 300 тыс рублей.

Суд Невского района Санкт-Петербурга огласил приговор по делу в отношении двух мужчин, которые в мае 2023 года устроили разбойное нападение на местного жителя на улице Ворошилова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Следствием было установлено, что инцидент произошел 3 мая, не позднее 01:21 часов. Злоумышленники подкараулили мужчину и, избивая его и угрожая страйкбольным пистолетом, потребовали наличные деньги в размере 250 тыс рублей. У пострадавшего забрали банковскую карту и впоследствии сняли с нее 300 тыс рублей. Позже фигуранты уголовного дела свою вину частично признали и возместили жертве разбоя имущественный и моральный вред.

Суд назначил наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в ИК строгого режима, каждому. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Фигуранты освобождены из-под стражи в зале суда. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV