Раскрыта кража мобильного телефона на Ладожском вокзале

Установлено, что подозреваемый, проходя через металлоискатель, заметил на столе несколько мобильных телефонов. Воспользовавшись суматохой, он взял не только свой телефон, но и чужую вещь.

На Ладожском вокзале сотрудники транспортной полиции оперативно раскрыли кражу мобильного телефона. К правоохранителям обратилась женщина из Карелии с заявлением о пропаже своего мобильного телефона в досмотровой зоне Ладожского вокзала.

Как информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД РФ на транспорте, в результате оперативно-розыскных мероприятий транспортная полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 34-летний работник транспортной инфраструктуры из города Котлас Архангельской области, ранее судимый за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Установлено, что подозреваемый, проходя через металлоискатель, заметил на столе несколько мобильных телефонов. Воспользовавшись суматохой, он взял не только свой телефон, но и чужую вещь. Затем он спрятал оба устройства в кармане куртки и направился на поезд, следующий маршрутом "Санкт-Петербург - Воркута".

Благодарю профессиональным действиям сотрудников транспортной полиции Ладожского вокзала и линейного отдела МВД России на станции Волховстрой, подозреваемый был задержан на ближайшей остановке и доставлен в дежурную часть.

Телефон был изъят и вскоре вернется своему законному владельцу.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Меру пресечения в виде обязательства о явке ему уже назначили.

Ранее мы сообщили о том, что на железнодорожной станции Фарфоровская украли около тонны металлолома.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД РФ на транспорте