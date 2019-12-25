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Петербуржец проиграл на ставках на Караваевской и решил вернуть деньги обратно
Сегодня, 9:39
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Петербуржец проиграл на ставках на Караваевской и решил вернуть деньги обратно

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Разозленный клиент угрожал ножом.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила о нападении на букмекерскую контору на Караваевской улице. Клиента заведения разозлил проигрыш, после чего он решил вернуть деньги обратно.

Оператор-кассир обратилась в полицию утром 19-го апреля. По ее словам, на контору напал клиент. На место прибыли правоохранители и задержали 26-летнего мужчину. Агрессор сделал ставку в размере 60 тыс. рублей, но проиграл и позже решил вернуть деньги назад, используя нож. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемого задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Энгельса грабители напали на круглосуточную табачную лавку. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: букмекерская контора, разбой, ставки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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