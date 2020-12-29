Неизвестный с пистолетом забрал деньги с АГЗС в Шушарах

Мужчина угрожал оружием оператору станции.

В пятом часу утра 18 января в полицию обратился житель поселка Шушары. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал о разбойном нападении на АГЗС на Московском шоссе, 90.

Прибывшая на место полиция выяснила, что в 4.00 на АГЗС наведался неизвестный мужчина в черной медицинской маске. Злоумышленник направил в окно для оплаты пистолет и, угрожая 47-летнему оператору станции, забрал 60 тысяч рублей, после чего скрылся. Известно, что мужчина был одет в камуфлированную куртку, сейчас его разыскивают. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы сообщали, что двух членов этнической ОПГ уличили в серии краж корейских иномарок в Петербурге.

Фото: Piter.TV