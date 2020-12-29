Двух членов этнической ОПГ уличили в серии краж корейских иномарок в Петербурге

Зимой прошлого года мужчины угнали семь автомобилей.

Петербургские полицейские раскрыли серию автокраж, установив соучастника уже известного вора. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, первого фигуранта дела поймали еще в феврале 2020 года, им оказался 46-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, который угнал два автомобиля "Киа Рио".

В ходе дальнейшего расследования полицейские выявили подельника злоумышленника, которым оказался 27-летний земляк задержанного. Установлено, что с 4 января по 10 февраля прошлого года воры угнали еще пять автомобилей вдобавок к предыдущим: четыре "Киа Рио" и один "Хендай Солярис". По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемым предъявили окончательное обвинение в создании и участии в этнической ОПГ.

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Фото: Piter.TV