Неизвестные похитили мужчину прямо из коммунальной квартиры в Колпино

В настоящее время о местонахождении мужчины ничего не известно.

Вечером 16 ноября на номер "112" позвонила женщина и заявила о похищении своего 54-летнего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 10 ноября в коммунальную квартиру в доме №11 по Рауменской улице в Колпино пришли двое неизвестных. Они забрали паспорт мужчины и вместе с ним покинули жилье. В настоящее время о местонахождении похищенного ничего не известно.

Стражи порядка изъяли записи с видеокамеры, установленной на домофоне подъезда. Приметы одного из преступников: на вид около 55 лет, 178 см рост, волосы русые с сединой, короткая стрижка, голубые глаза. На данный момент ведется розыск злоумышленников.

Ранее мы писали, что трое неизвестных избили и ограбили слесаря на улице Политрука Пасечника.

Фото: Piter.TV