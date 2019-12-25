Мужчина дважды за ночь обокрал кафе на улице Дыбенко

Фигурант похитил деньги из кассы и продукты.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Ленобласти, котором вменяют п. "б" ч. 2 ст. 158, пп. "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом 17 сентября сообщили в надзорном ведомстве.

В июле фигурант проник через заднюю дверь в кафе на улице Дыбенко и похитил из кассы денежные средства. Сумма была потрачена на алкоголь. Через час мужчина снова зашел в это заведение и уже забрал с собой креветки, две упаковки сыра и соусы. Общий ущерб составил свыше 6 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV