Неадекватный мужчина оголил половой орган при детях на Пискаревке

Решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.

"Оперативное прикрытие" получило сведения о происшествии, произошедшем днем 8 июня возле остановки общественного транспорта вблизи дома №5 на Кушелевской дороге. Женщина позвонила в правоохранительные органы и рассказала, что рядом находится обнаженный мужчина.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали гражданина, которому оказалось 32 года. Мужчина вел себя неадекватно, поэтому сотрудники вызвали скорую медицинскую помощь и направили его в Александровскую больницу. Один из очевидцев отметил, что среди ожидающих транспорт были дети. Решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.

Журналисты выяснили дополнительную информацию о задержанном мужчине. Он признан инвалидом II группы с психическими расстройствами, ранее проходил обучение в специализированном учреждении для лиц с диагнозом аутизм, проявляя интерес к музыке. Более того, мужчина окончил Военно-механический институт по специальности "ракетно-космическая техника".

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Фото: Piter.TV