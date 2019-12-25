В 2025 году рождественскую ярмарку в Петербурге оформят в русском стиле

Будет создана единая концепция украшений, основанную на традиционных петербургских мотивах.

Идея оформления праздничной Рождественской ярмарки в Петербурге уже сформирована: она будет представлена в русском национальном стиле, сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам чиновника, сейчас идут подготовительные этапы закупок. Основные праздничные площадки — Манежная и Дворцовая площади — получат оформление в русском духе. В Смольном решили отказаться от привычной европейской средневековой тематики, отражавшей особенности как национальных традиций, так и традиций Европы. Вместо этого будет создана единая концепция украшений, основанную на традиционных петербургских мотивах.

Так, фотозоны Манежной площади будут оформлены в духе старинного русского города. В следующем сезоне идеи оформления будут искать русских народных сказаниях, уточнил Ситов.

В прошлом году ярмарку посетило около 1,5 млн человек. В январе 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что городские власти намерены продолжать развитие внутреннего туризма, привлекая участников из регионов России, чтобы продемонстрировать гостям лучшие достижения и уникальные черты каждого субъекта федерации.

Щелкунчик на Дворцовой и ангелы на Московском: как украсят Петербург к Новому 2026 году.

Фото: Piter.TV