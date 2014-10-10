В Красногвардейском районе заработает офис общественной приемной ЗСД

Офис расположат на территории Хасанского рынка.

В Красногвардейском районе Петербурга в мае откроется офис общественной приемной Западного скоростного диаметра. Там можно будет получить консультацию и подписать соглашение о компенсационной выплате за демонтаж гаражей, которые попали в зону строительства Широтной магистрали скоростного движения.

По данным районной администрации, офис расположат на территории Хасанского рынка. О графике его работы расскажут дополнительно. Всю информацию о выплатах получится найти на сайте ЗСД. Телефон горячей линии: 8 (999) 195-70-80.

Ранее мы сообщили о том, что тарифы на ЗСД в Петербурге повысят с 1 мая. Средняя величина их повышения составит порядка 6%. К примеру, поездка между Благодатной улицей и Богатырским проспектом обойдется дороже – с нынешних 370 рублей будет 394 рубля.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга