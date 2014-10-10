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В Красногвардейском районе заработает офис общественной приемной ЗСД
Сегодня, 11:22
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В Красногвардейском районе заработает офис общественной приемной ЗСД

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Офис расположат на территории Хасанского рынка.

В Красногвардейском районе Петербурга в мае откроется офис общественной приемной Западного скоростного диаметра. Там можно будет получить консультацию и подписать соглашение о компенсационной выплате за демонтаж гаражей, которые попали в зону строительства Широтной магистрали скоростного движения. 

По данным районной администрации, офис расположат на территории Хасанского рынка. О графике его работы расскажут дополнительно. Всю информацию о выплатах получится найти на сайте ЗСД. Телефон горячей линии: 8 (999) 195-70-80. 

Ранее мы сообщили о том, что тарифы на ЗСД в Петербурге повысят с 1 мая. Средняя величина их повышения составит порядка 6%. К примеру, поездка между Благодатной улицей и Богатырским проспектом обойдется дороже – с нынешних 370 рублей будет 394 рубля.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: зсд, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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