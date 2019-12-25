Тарифы на ЗСД в Петербурге повысят с 1 мая

Средняя величина повышения тарифов составляет порядка 6%.

Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге будет увеличена с полуночи 1 мая. Новые расценки затронут оплату как наличными средствами и банковскими картами, так и использование транспондеров, однако изменения коснутся не всех направлений движения. Пресс-служба оператора магистрали сообщила, что базовая ставка тарифа "Транспондер" вырастет лишь частично.

К примеру, поездка между улицами Благодатная и Богатырская обойдется дороже — с нынешних 370 рублей составит 394 рубля. Средняя величина повышения тарифов составляет порядка 6%. Примерно треть маршрутов сохранит прежний уровень цен, равно как и специальные тарифные опции.

При расчете новых базовых ставок для пассажиров, оплачивающих поездку банковской картой или наличными деньгами, предусмотрено округление изменений кратно 50 рублям. Данная мера направлена на ускорение работы операторов-кассиров. Стоимость проезда варьируется в диапазоне от 300 до 600 рублей в зависимости от категории транспортного средства.

Оплачивают проезд наличными и картами менее 8% водителей ЗСД, поскольку этот способ считается наиболее невыгодным и применяется преимущественно для единичных перемещений. Подробности новой системы тарифов размещены на официальном сайте компании "Магистраль Северной столицы" в соответствующем информационном блоке.

Фото: Piter.TV; официальный сайт ЗСД