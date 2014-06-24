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Офис врача общей практики откроется в Колпино
Сегодня, 11:26
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Офис врача общей практики откроется в Колпино

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В новом подразделении создали все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В Колпино на проспекте Ленина 3 сентября в рамках национального проекта "Здравоохранение" заработает офис врача общей практики поликлиники №22. Об этом рассказали в администрации Петербурга. 

В новом подразделении создали все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи – от диспансеризации и профилактических осмотров до неотложной помощи и современных диагностических процедур. Помощь смогут получать более 3,4 тыс. жителей. 

В офисе будут работать эндоскопическое отделение, кабинет врача-гастроэнтеролога, терапевтическое отделение и процедурный кабинет. 

Ранее на Piter.TV: в "Северной Долине" на Парнасе появятся два детсада и поликлиника. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: колпино, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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