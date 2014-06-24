Офис врача общей практики откроется в Колпино

В новом подразделении создали все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В Колпино на проспекте Ленина 3 сентября в рамках национального проекта "Здравоохранение" заработает офис врача общей практики поликлиники №22. Об этом рассказали в администрации Петербурга.

В новом подразделении создали все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи – от диспансеризации и профилактических осмотров до неотложной помощи и современных диагностических процедур. Помощь смогут получать более 3,4 тыс. жителей.

В офисе будут работать эндоскопическое отделение, кабинет врача-гастроэнтеролога, терапевтическое отделение и процедурный кабинет.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)