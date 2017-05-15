В "Северной Долине" на Парнасе появятся два детсада и поликлиника

Губернатор Александр Беглов утвердил изменения в проекты планировки Выборгского района. В жилом комплексе построят детские сады на 350 и 170 мест, поликлинику на 330 посещений, два спорткомплекса с бассейнами и инженерную инфраструктуру.

На рабочем совещании под председательством губернатора Петербурга Александра Беглова одобрили корректировки в документацию по планировке кварталов Выборгского района. Изменения касаются развития социальной инфраструктуры в жилом комплексе "Северная Долина", расположенном на Парнасе.

Глава города отметил, что дефицит социальных объектов в целом по Петербургу удалось преодолеть, однако район "Северной Долины" оставался проблемным — здесь изначально были серьёзные сложности с плановым обеспечением жителей необходимыми учреждениями. По словам губернатора, сейчас ситуацию исправляют: в кварталах предусмотрено строительство двух детских садов, поликлиники, спортивных комплексов и других объектов.

Корректировки позволят провести реконструкцию в уже существующем многофункциональном комплексе, который находится рядом с будущим суперколледжем на 2500 мест. Детские сады рассчитаны на 350 и 170 воспитанников.

Кроме того, на совещании утвердили градостроительную документацию для поликлиники мощностью 330 посещений в смену, двух спорткомплексов с плавательными бассейнами и инженерной инфраструктуры.