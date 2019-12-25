Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Федоровского городка в Пушкине

Работы профинансируют из федерального бюджета.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции комплекса зданий Федоровского городка в Царском селе. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Городок авторства архитектора Степана Кричинского построили в Фермском парке Царского села в начале ХХ века. Рядом с сооружениями на территории, у пруда, высадили сотню кедров, до наших дней сохранилось лишь 10 деревьев. В 1994 году городок передали РПЦ, и он превратился в Патриаршее подворье, а спустя еще семь лет ансамбль городка признали памятником архитектуры.

Согласно проекту, финансирование которого предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета, городок будет отреставрирован с приспособлением к современному использованию. В зданиях появятся гостиничные комнаты для почетных гостей и представителей делегаций, а также конференц-зал, обеденные залы и кухню, домовой храм и историческую экспозицию с выставочным залом. В сооружениях поменьше обустроят прачечную, инженерную службу и службу управления комплексом, а каретник станет гаражным боксом.

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Фото: rasfokus.ru