В Ленобласти пройдет реконструкция трех маяков

Все они расположены в бассейне Ладожского озера.

В Кировском и Волховском районах Ленинградской области пройдет реставрация трех маяков все они расположены в Ладожском озере. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы.

Проект по обновлению объектов у Южной трассы уже утвержден ведомством. Так, модернизация ждет Бугровский и Свирский маяки постройки начала XX века, а также Стороженский маяк.

Предполагается, что в ходе работ будут укреплены фундаменты и башни объектов, устранены поломки и дефекты. Кроме того, постовые дома, находящийся у Стороженского и Свирского маяков, также готовятся реставрировать. Постройка у Бугровского маяка восстановлению не подлежит, поэтому она будет снесена.

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Фото: lentravel.ru