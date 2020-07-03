Piter.TV узнал, как простые жители могут повлиять на благоустройство своих придомовых территорий.

Жители Выборга проголосовали за строительство детской площадки в поселке им.Калинина. Такое решение было принято в ходе собрания инициативной комиссии. Данный проект реализуется в рамках закона Ленинградской области от 15.01.2018 "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области".

На 2021 год, если брать всю Ленинградскую область, выделен 221 млн рублей. В Частности, на Выборгский район, на два объекта, исходя из пожеланий инициативных комиссий,выделено 3 570 000 рублей. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район".

В областном законе содержится перечень общественных территорий, находящихся рядом с домом, которые можно отремонтировать. Суть программы заключается в том, что проекты должны предлагать сами жители. Из их числа формируется инициативная комиссия, которая занимается отбором и разработкой проектов по предложениям жителей.

На данный момент избран секретариат, члены которого поставили свои подписи в поддержку данного проекта. После того как подписи поступят в администрацию Выборгского района, будет подготовлено техническое задание, проведен конкурс и выбран подрядчик.

Инициативная комиссия в данный момент собиралась и протокольно закрепила строительство детской площадки. Будет сделано техническое задание. Жители посмотрят что предлагается, выберут форму этой детской площадки. - уточняет Никулин.

Отметим, что программа финансируется из областного и местного бюджетов.