Под Петербургом видеоловушка засняла одинокого кабана

Одиночество кабана неудивительно, поскольку секачей при наступлении полового созревания самки-свиньи навсегда выгоняют из стада.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла одинокого кабана. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале "Каждой твари по паре / Павел Глазков".

Одиночество кабана неудивительно, поскольку секачей при наступлении полового созревания самки-свиньи навсегда выгоняют из стада. В стаде у этих животных царит матриархат.

Теперь этот самец будет жить в одиночестве и лишь зимой, в районе Нового года, при наступлении брачного периода, он временно присоединится к какому-нибудь стаду. Но до этого еще надо дожить. Павел Глазков, биолог

Молодой секач учуял, что в этом месте недавно побывал волк, поэтому он быстро ушел.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков