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Под Петербургом видеоловушка засняла одинокого кабана

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Одиночество кабана неудивительно, поскольку секачей при наступлении полового созревания самки-свиньи навсегда выгоняют из стада.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла одинокого кабана. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале "Каждой твари по паре / Павел Глазков". 

Одиночество кабана неудивительно, поскольку секачей при наступлении полового созревания самки-свиньи навсегда выгоняют из стада. В стаде у этих животных царит матриархат. 

Теперь этот самец будет жить в одиночестве и лишь зимой, в районе Нового года, при наступлении брачного периода, он временно присоединится к какому-нибудь стаду. Но до этого еще надо дожить. 

Павел Глазков, биолог

Молодой секач учуял, что в этом месте недавно побывал волк, поэтому он быстро ушел. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: кабаны, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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