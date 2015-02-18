Один из древнейших монастырей России чуть не сгорел

Пожар в древнем Никитском монастыре под Переславлем-Залесским локализован.

Крупный пожар в одном из древнейших монастырей России — Никитском монастыре под Переславлем-Залесским — успешно локализован. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Зяблицкий, лично контролировавший ситуацию на месте.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из жилых зданий на территории монастырского комплекса. На тушение были оперативно направлены силы МЧС и пожарных подразделений, а также привлечён дополнительный расчёт воинской части.

Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось быстро локализовать возгорание. Пострадавших нет. Дмитрий Зяблицкий, глава городского округа

Глава округа поблагодарил всех сотрудников экстренных служб за профессионализм и оперативность, отметив, что их действия позволили предотвратить распространение огня и сохранить исторический объект. Никитский монастырь, основанный в начале XII века, является одним из старейших в России и объектом культурного наследия. Причины пожара и оценка ущерба выясняются.

Фото: Telegram / Дмитрий Зяблицкий