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На очистных сооружениях на Белом острове нашли тело мужчины
Сегодня, 9:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На очистных сооружениях на Белом острове нашли тело мужчины

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Судя по состоянию тела, в воде оно пробыло довольно долго.

Тело мужчины в красной куртке нашли на очистных сооружениях в Кировском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

На Белом острове сотрудники очистных сооружений нашли тело мужчины и вызвали на место происшествия полицию. Судя по состоянию тела, в воде оно пробыло довольно долго.

Погибший был одет по-зимнему – в красную куртку, футболку, кофту, джинсы. Личность мужчины и точную причину смерти предстоит установить.

Накануне в озере около деревни Юкки утонул молодой человек.

Фото: Piter.tv

Теги: очистные сооружения, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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