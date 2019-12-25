На очистных сооружениях на Белом острове нашли тело мужчины

Судя по состоянию тела, в воде оно пробыло довольно долго.

Тело мужчины в красной куртке нашли на очистных сооружениях в Кировском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

На Белом острове сотрудники очистных сооружений нашли тело мужчины и вызвали на место происшествия полицию. Судя по состоянию тела, в воде оно пробыло довольно долго.

Погибший был одет по-зимнему – в красную куртку, футболку, кофту, джинсы. Личность мужчины и точную причину смерти предстоит установить.

Накануне в озере около деревни Юкки утонул молодой человек.

Фото: Piter.tv