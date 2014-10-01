Рекордное число водоемов намерены очистить в Петербурге

346 водных объектов — это наиболее рекреационно привлекательные водные объекты, которые испытывают максимальную антропогенную нагрузку.

В Петербурге планируют очистить рекордное количество водоёмов по итогам 2024 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя городского Комитета по природопользованию Михаила Страхова.

В 2024 году в Северной столице намерены очистить в 3,3 раза больше водоёмов, чем в 2016 году. Однако Страхов считает, что этот показатель вряд ли значительно увеличится в будущем – городские власти, по его словам, достигли определенного плато в этом вопросе.

Как пояснил замглавы комитета, определено, что 346 водных объектов — это наиболее рекреационно привлекательные водные объекты, которые испытывают максимальную антропогенную нагрузку.