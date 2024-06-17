Свыше 700 остановок очистили в Петербурге за неделю

Особое внимание уделялось участкам с накопившимся мусором, остатками от транспортного движения и сухими растениями, принесёнными ветром.

Предыдущая неделя в Петербурге отличалась комфортными климатическими условиями, что дало возможность дорожным службам широко использовать воду для очистки улиц. За эту неделю было помыто более 700 остановочных павильонов, как сообщили в комитете по благоустройству города.

Работы проводились с учетом температуры воздуха. Особое внимание уделялось участкам с накопившимся мусором, остатками от транспортного движения и сухими растениями, принесёнными ветром. Перед мойкой эти участки предварительно очищались от загрязнений. Всего с улиц было убрано около 2000 тонн смёта и 1000 кубических метров мусора.

Сегодня на улицах города задействовано 657 единиц специализированной техники и 1048 сотрудников дорожных предприятий. Весной начался активный процесс подготовки парковых зон: очищаются газоны, проводятся уход за клумбами и уборка мусора.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге уменьшилось количество нарушений правил стоянки во дворах.

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга