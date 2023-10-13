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Петербургские коммунальщики расчищают газоны от накопившегося за зиму мусора
Сегодня, 9:38
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Петербургские коммунальщики расчищают газоны от накопившегося за зиму мусора

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Уже проведены работы в Московском парке Победы, Ломоносовском саду, Муринском парке и ряде других зеленых зон города.

С приходом весны в Петербурге стартовал очередной этап ухода за зелеными насаждениями. Коммунальные службы активно занимаются уборкой газонов от скопившегося за зимний период мусора, сообщает пресс-служба Смольного.

Уже проведены работы в Московском парке Победы, Ломоносовском саду, Муринском парке и ряде других зеленых зон города. Специалисты также занимаются очисткой дорожек от песка.

Все мероприятия проходят поэтапно, чтобы постепенно привести в порядок каждую территорию.

Ранее мы сообщили о том, что адресную программу по установке искусственных неровностей одобрили в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: коммунальные службы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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