Свыше 5 тыс. скрытых номеров очистили на платных парковках Петербурга

Инспекторами было проверено более 1600 автомобилей, припаркованных на местах, предназначенных для инвалидов. В результате более 450 водителей получили штрафы в размере 5000 рублей за незаконную парковку.

С начала 2025 года парковочные инспекторы Петербурга сняли тысячи бумажек с номеров автомобилей, препятствуя попыткам уклонения от оплаты парковки. Одновременно было обнаружено значительное количество повреждённых дорожных знаков и табличек.

В течение первого квартала 2025 года пешие инспекторы Городского центра управления парковками убрали посторонние предметы с 5152 государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщили 11 апреля в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга. С автовладельцами было проведено 2025 профилактических бесед.

Кроме того, инспекторами было проверено более 1600 автомобилей, припаркованных на местах, предназначенных для инвалидов. В результате более 450 водителей получили штрафы в размере 5000 рублей за незаконную парковку. Также сотрудники выявили почти 200 случаев актов вандализма. Поврежденные дорожные знаки и информационные таблички будут убраны или заменены на новые.

Ежедневно с 08:00 до 20:00 пешие инспекторы патрулируют городские улицы, контролируя 652 участка в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, рассчитанные на общую вместимость 47908 машиномест, включая 4999 мест для инвалидов.

Ранее мы сообщили о том, что новая версия электробуса российско-белорусского производства поедет по улицам Петербурга.

Фото: Piter.TV