В Петербурге Дудергофский канал очистят к 2024 году

Очистка коснется участков вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе.

ГУП "Экострой" приступил к очистке Дудергофского канала в Красносельском районе Петербурга. Работы планируют завершить к 2024 году, рассказали в пресс-службе предприятия.

Очистка коснется участков вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе. Их протяженность – 1,2 км.

На данный момент стартовали подготовительные мероприятия: водный объект проверяют на наличие взрывоопасных предметов, а с его дна извлекают крупногабаритный мусор.

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Фото: пресс-служба ГУП "Экострой"