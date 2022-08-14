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В Петербурге Дудергофский канал очистят к 2024 году
Сегодня, 19:13
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В Петербурге Дудергофский канал очистят к 2024 году

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Очистка коснется участков вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе.

ГУП "Экострой" приступил к очистке Дудергофского канала в Красносельском районе Петербурга. Работы планируют завершить к 2024 году, рассказали в пресс-службе предприятия.

Очистка коснется участков вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе. Их протяженность – 1,2 км. 

На данный момент стартовали подготовительные мероприятия: водный объект проверяют на наличие взрывоопасных предметов, а с его дна извлекают крупногабаритный мусор.

Ранее на Piter.TV: 18 "снежным" пунктам обеспечат бесперебойную работу в зимнем сезоне.

Фото: пресс-служба ГУП "Экострой"

Теги: водоподготовка очистка воды, дудергофский канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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