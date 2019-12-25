Петербург готовится к зиме: 18 "снежных" пунктов обеспечат бесперебойную работу в зимнем сезоне

К началу зимнего сезона 2023-2024 годов будут подготовлены 18 «снежных» пунктов. Работы по подготовке планируют завершить до 15 октября.

Готовясь к наступающему зимнему сезону 2023-2024 годов, Санкт-Петербург активно развивает свою инфраструктуру для эффективной работы с снегом. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

По последним данным, на территории города в новом зимнем сезоне будет функционировать 18 "снежных" пунктов, что представляет собой внушительное расширение инфраструктуры для обработки снега. В их число входят 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Эти пункты обеспечат общую производительность впечатляющим объемом – 101,5 тысячи кубометров снега в сутки.

В настоящий момент проводятся масштабные работы на снегоплавильных пунктах. Очистка песколовок и снегоплавильных камер от песка, камней и мусора является приоритетной задачей.

Снегоприемные пункты также проходят через тщательный процесс подготовки. Рабочие осуществляют очистку лотков водоотведения от песка и мусора, промывают сети водоотведения.

Ранее сообщалось, что в Петербург поступило еще 20 единиц спецтехники.

Фото: Piter.TV