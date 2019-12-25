В Петербург поступило еще 20 единиц спецтехники

Еще 20 единиц техники поступили на службу городских дорожных предприятий. Это комбинированные дорожные машины двух видов с различным навесным оборудованием на базе Камаза.

На базе дорожного предприятия ГУДП "Путь" на проспекте Народного Ополчения вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий провел выездное совещание и вручил ключи сотрудникам предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

КДМ на самосвальном шасси смогут и вывозить большие массы снега, и работать как уборочная техника. Также поступили машины, которые могут убирать не только снег, но и мыть улицы в летнее время.

Это уже третья поставка техники в этом году. В начале июня петербургские предприятия получили 5 современных вакуумно-подметальных машин с Калужского завода. Кроме них, очень много техники в город поступает из Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти начали уборку ранних овощей.

Фото: Piter.TV

