За выходные в Петербурге и Ленобласти остановили более 250 нетрезвых водителей

Более суровое наказание ждет 26 водителей, поскольку они повторно попались в состоянии опьянения за рулем.

В Петербурге на выходных полицейские провели очередной масштабный рейд "Нетрезвый водитель", сообщили в пресс-службе МВД.

На выходных десятки экипажей ДПС были выставлены на основных магистралях Петербурга и Ленинградской области. Дорожная полиция проводила очередной рейд по профилактике пьяного вождения. За два дня правоохранители выявили 256 нетрезвых водителей. Большинство из них (126 автолюбителей) после прохождения алкотеста были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Ещё 104 водителя, несмотря на наличие признаков алкогольного опьянения, отказались от медицинского освидетельствования и также были привлечены к административной ответственности, но уже по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Правонарушителям грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Более суровое наказание ждет 26 водителей, поскольку они повторно попались в состоянии опьянения за рулем. В отношении злостных нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Ранее у петербурженки конфисковали Lexus за пьяную езду.

Видео: МВД