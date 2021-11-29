Около станции переливания крови выстроились очереди из доноров

Сегодня проводится донорская суббота. Кровь принимают с 09:00 до 13:00.

Сеодня, 3 сентября, с 9:00 до 13:00 в СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" на Московском, 104, проводится донорская суббота. Все желающие могут сдать биоматериал. У дверей медицинского учреждения выстроилась огромная очередь. Об этом сообщили в группе служба в соцсети "ВКонтакте".

В городской станции рассказали, что в скором времени введут электронную запись на определенные часы, чтобы добровольцы могли с комфортом посетить учреждение. А пока доноры проходят на донацию в порядке живой очереди.

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Фото: Piter.tv