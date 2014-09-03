Петербургская станция переливания собрала 195 литров крови в донорскую субботу

Теперь донорский светофор красных сигналов не имеет.

Сегодня, 3 сентября, в городской станции переливания крови состоялась донорская суббота. В акции приняли участие 433 жителя Петербурга. Об этом сообщили в учреждении.

За день удалось собрать 195 литров крови. Теперь донорский светофор красных сигналов не имеет.

Известно, что медикам не хватало первой положительной и отрицательной, второй отрицательной, третьей отрицательной, а также четвертой положительной и отрицательной.

Сегодня было огромное количество желающих поделиться своей кровью. Спасибо всему коллективу Станции переливания крови! Группа СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"

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Фото: ВКонтакте / СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"