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Петербургская станция переливания собрала 195 литров крови в донорскую субботу
Сегодня, 19:55
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Петербургская станция переливания собрала 195 литров крови в донорскую субботу

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Теперь донорский светофор красных сигналов не имеет.

Сегодня, 3 сентября, в городской станции переливания крови состоялась донорская суббота. В акции приняли участие 433 жителя Петербурга. Об этом сообщили в учреждении. 

За день удалось собрать 195 литров крови. Теперь донорский светофор красных сигналов не имеет.

Известно, что медикам не хватало первой положительной и отрицательной, второй отрицательной, третьей отрицательной, а также четвертой положительной и отрицательной. 

Сегодня было огромное количество желающих поделиться своей кровью. Спасибо всему коллективу Станции переливания крови!

Группа СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"

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Фото: ВКонтакте / СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"

Теги: городская станция переливания крови, донорская суббота, доноры, собрали 195 литров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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