Петербургская станция переливания собрала 195 литров крови в донорскую субботу

Сегодня, 3 сентября, в городской станции переливания крови состоялась донорская суббота. В акции приняли участие 433 жителя Петербурга. Об этом сообщили в учреждении.
За день удалось собрать 195 литров крови. Теперь донорский светофор красных сигналов не имеет.
Известно, что медикам не хватало первой положительной и отрицательной, второй отрицательной, третьей отрицательной, а также четвертой положительной и отрицательной.
Сегодня было огромное количество желающих поделиться своей кровью. Спасибо всему коллективу Станции переливания крови!
Группа СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"
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Фото: ВКонтакте / СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"
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