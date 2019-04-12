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На Лиговском пройдет сбор гигиенических принадлежностей для беженцев из Украины
Сегодня, 15:32
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском пройдет сбор гигиенических принадлежностей для беженцев из Украины

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Его организует пункт сбора, сортировки, хранения и выдачи вещей для беженцев из Украины "ГУМ.Склад".

Мероприятие станет частью фестиваля "Пироги и Самоорганизация", которое пройдет 3 сентября в пространстве "Мосты" на Лиговском проспекте.

Ранее "ГУМ.Складу" удалось собрать одежду и бытовые предметы, но ощущается острая необходимость в товар гигиены, таких как:

  • ежедневные и обычные прокладки
  • дезодоранты для мужчин и женщин
  • зубная паста
  • памперсы для детей и взрослых
  • пеленки, в том числе для животных
  • средства для мытья головы, гели для душа и мочалки
  • бритвы, пена для бриться, лосьон после бритья
  • детские присыпки
  • кремы для рук и лица
  • расчески 
  • средства для мытья посуды
  • стиральный порошок

Сбор будет проходить с 11 до 20 часов. Если нет возможности принести товары лично, можно заказать их на Ozon и выбрать пункт выдачи на Московском проспекте, 111. Недалеко от этого адреса базируется "ГУМ.Склад", и его сотрудники смогут забрать посылку.

На фестивале "Пироги и Самоорганизация" будут лекции и мастер-классы, нужна регистрация.

Фото: 

Теги: беженцы, гум склад, гуманитарная помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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