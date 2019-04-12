На Лиговском пройдет сбор гигиенических принадлежностей для беженцев из Украины

Мероприятие станет частью фестиваля "Пироги и Самоорганизация", которое пройдет 3 сентября в пространстве "Мосты" на Лиговском проспекте.
Ранее "ГУМ.Складу" удалось собрать одежду и бытовые предметы, но ощущается острая необходимость в товар гигиены, таких как:
- ежедневные и обычные прокладки
- дезодоранты для мужчин и женщин
- зубная паста
- памперсы для детей и взрослых
- пеленки, в том числе для животных
- средства для мытья головы, гели для душа и мочалки
- бритвы, пена для бриться, лосьон после бритья
- детские присыпки
- кремы для рук и лица
- расчески
- средства для мытья посуды
- стиральный порошок
Сбор будет проходить с 11 до 20 часов. Если нет возможности принести товары лично, можно заказать их на Ozon и выбрать пункт выдачи на Московском проспекте, 111. Недалеко от этого адреса базируется "ГУМ.Склад", и его сотрудники смогут забрать посылку.
На фестивале "Пироги и Самоорганизация" будут лекции и мастер-классы, нужна регистрация.
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