На Лиговском пройдет сбор гигиенических принадлежностей для беженцев из Украины

Его организует пункт сбора, сортировки, хранения и выдачи вещей для беженцев из Украины "ГУМ.Склад".

Мероприятие станет частью фестиваля "Пироги и Самоорганизация", которое пройдет 3 сентября в пространстве "Мосты" на Лиговском проспекте.

Ранее "ГУМ.Складу" удалось собрать одежду и бытовые предметы, но ощущается острая необходимость в товар гигиены, таких как:

ежедневные и обычные прокладки

дезодоранты для мужчин и женщин

зубная паста

памперсы для детей и взрослых

пеленки, в том числе для животных

средства для мытья головы, гели для душа и мочалки

бритвы, пена для бриться, лосьон после бритья

детские присыпки

кремы для рук и лица

расчески

средства для мытья посуды

стиральный порошок

Сбор будет проходить с 11 до 20 часов. Если нет возможности принести товары лично, можно заказать их на Ozon и выбрать пункт выдачи на Московском проспекте, 111. Недалеко от этого адреса базируется "ГУМ.Склад", и его сотрудники смогут забрать посылку.

На фестивале "Пироги и Самоорганизация" будут лекции и мастер-классы, нужна регистрация.

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