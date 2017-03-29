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Видео: самый большой пункт вакцинации в Петербурге не справляется с потоком желающих сделать прививку

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Очередь большая, но и двигается она, по словам петербуржцев, достаточно быстро.

Утром 27 октября в пункт вакцинации в "Галерее" выстроилась огромная очередь. Счет идет на десятки человек. Видео с места Piter.TV прислал читатель.

Пункт вакцинации считается самым большим в городе. Пропускная способность составляет 1 тысяча человек в день. В пункте работают 11 прививочных пунктов. В наличии — вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Привиться "Лайтом" на коммерческой основе могут также иностранные граждане.

Для вакцинации в торговом центре не нужна предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Подобная ситуация с очередью происходит уже не первый раз. После анонсирования новых ограничительных мер и введения QR-кодов интерес граждан к вакцинации от коронавируса возрос. В понедельник прививку сделали 23712 человек. По мнению губернатора Александра Беглова, нужно достигнуть показателя в 40 тысяч. 

Видео: Piter.TV

Теги: очередь, пункт вакцинации, трц галерея
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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