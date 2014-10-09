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Новые ковидные ограничения вновь привели к огромной очереди на вакцинацию в ТРЦ "Галерея"
Сегодня, 22:43
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Новые ковидные ограничения вновь привели к огромной очереди на вакцинацию в ТРЦ "Галерея"

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С 15 ноября вступают в силу новые коронавирусные ограничения.

Новые ковидные ограничения вновь привели к огромной очереди на вакцинацию в ТРЦ "Галерея". Об этом 15 ноября очевидцы сообщили в социальных сетях. 

Почти 100 человек выстроились в многометровую очередь за прививкой от ковида в ТЦ "Галерея". 

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Напомним, с 15 ноября вступают в силу новые коронавирусные ограничения. С этого дня в городе без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе нельзя будет попасть в фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения. Эти же требования распространяются на церемонии бракосочетания и спортивные мероприятия. QR-код потребуют при входе в театры, цирки, кинотеатры, музеи и выставки. С 1 декабря коронавирусные меры вновь ужесточат. 

Ранее Piter.TV рассказал, как получить QR-код вакцинированного и переболевшего: ответы на самые частые вопросы. 

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Теги: вакцинация, очереди, трц галерея
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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