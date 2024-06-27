  1. Главная
Проект бюджета Петербурга оценила глава организации "Жители блокадного Ленинграда"
Сегодня, 15:59
Также о проекте высказался Виталий Милонов.

Председатель правления Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова оценила новый проект бюджета города на 3 года. Об этом пишет 29 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Бюджет сам интересен, социально направленный. Я вообще очень довольна, что на музей отвели такую сумму, он должен быть расширен, мы очень давно ждем этого. 

Елена Тихомирова, глава организации "Жители блокадного Ленинграда"

Также о проекте казны высказался Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ. 

Мне кажется, что большая часть доклада была посвящена развитию инфраструктуры, преодолению старых проблем – транспортной доступности, развитию парковых зон. Это безусловно бюджет, направленный исключительно в интересах Петербурга и петербуржцев. 

Виталий Милонов, депутат Госдумы

Ранее на Piter.TV: названа ключевая составляющая развития Петербурга до 2030 года. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

