Водитель из Дагестана получил 80 часов обязательных работ за парковку на газоне в Петербурге

В мае 2025 года сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга несколько раз фиксировали водителя, который парковался на газоне в Выборгском районе. Комплексы "Дозор" засняли четыре нарушения примерно в одном и том же месте, однако мужчина не торопился оплачивать штрафы.

Тогда ГАТИ направила материалы в суд по месту жительства водителя – в Кизлярский район Республики Дагестан. Судья оперативно вынес решение: 20 часов обязательных работ за каждое постановление в дополнение к штрафам по 3 тыс. рублей каждый. Итого – 80 часов и 12 тыс. рублей.

Такой случай – уже второй в юридической практике ГАТИ. Ранее суд в Тольятти назначил 40 часов работ за аналогичное правонарушение. И единственный способ избежать подобных наказаний – парковаться во дворе правильно. Пресс-служба ГАТИ

Фото: пресс-служба ГАТИ