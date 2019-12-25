  1. Главная
Водитель из Дагестана получил 80 часов обязательных работ за парковку на газоне в Петербурге
Сегодня, 12:28
222
Комплексы "Дозор" засняли четыре нарушения примерно в одном и том же месте, однако мужчина не торопился оплачивать штрафы.

В мае 2025 года сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга несколько раз фиксировали водителя, который парковался на газоне в Выборгском районе. Комплексы "Дозор" засняли четыре нарушения примерно в одном и том же месте, однако мужчина не торопился оплачивать штрафы. 

Тогда ГАТИ направила материалы в суд по месту жительства водителя – в Кизлярский район Республики Дагестан. Судья оперативно вынес решение: 20 часов обязательных работ за каждое постановление в дополнение к штрафам по 3 тыс. рублей каждый. Итого – 80 часов и 12 тыс. рублей. 

Такой случай – уже второй в юридической практике ГАТИ. Ранее суд в Тольятти назначил 40 часов работ за аналогичное правонарушение. И единственный способ избежать подобных наказаний – парковаться во дворе правильно. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: газонные парковки обошлись петербуржцам в 4,6 млн рублей. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

