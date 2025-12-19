  1. Главная
В ГД РФ планируют проработать обязательную процедуру медиации при разводе
Сегодня, 9:32
План предусматривает проведение обязательной консультации с медиатором, особенно в ситуациях, затрагивающих права несовершеннолетних.

В России разрабатывают инициативу введения обязательного досудебного этапа разрешения семейных разногласий посредством медиации. Согласно плану реализации семейной политики, одобренному правительством РФ, Тасс стало известно об этом 5 января.

Изменения предполагают дополнение существующего федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". Процесс рассмотрения спора временно останавливается на время проведения медиационной сессии.

План предусматривает проведение обязательной консультации с медиатором, особенно в ситуациях, затрагивающих права несовершеннолетних. Для повышения эффективности процедур создается централизованный перечень сертифицированных медиаторов, работающих над разрешением семейных конфликтов с детьми.

Дополнительно граждане будут получать информацию о возможностях участия в медиации на этапе исполнения судебных постановлений по вопросам семьи. За разработку соответствующего законопроекта отвечают Министерство юстиции, Министерства экономического развития, труда и финансов РФ.

Фото:  Freepik

