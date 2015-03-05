Петербурженка украла шоколадки из магазина, чтобы перепродать их прохожим

Теперь её ожидает суд.

Петербурженка предстанет перед судом за хищение шоколада из магазина. Она хотела его перепродать прямо на улице незнакомым людям. Об этом сообщила прокуратура Кировского района.

По версии следствия, вечером 17 марта 2024 года 23-летняя петербурженка обвиняемая похитила из магазина на проспекте Народного Ополчения несколько плиток шоколада. Девушка спрятала под куртку две плитки молочного шоколада, а также две шоколадки с карамелью и арахисом, весом 100 граммов каждая.

Девушка хотела перепродать сладости прямо на улице незнакомым людям, но была задержана охранником магазина.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.

Недавно воришка вынес из квартиры на Гвардейской улице технику и чихуахуа.

Фото: unsplash