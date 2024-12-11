Обвиняемый в летальном ДТП на трассе "Кола" водитель грузовика отправлен в СИЗО

Предположительно, его неаккуратность привела к смерти двух людей.

Суд Ленинградской области отправил в СИЗО 64-летнего водителя грузового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом на автодороге "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения прокуратуры.

Как установили в следствии, пожилой мужчина, выезжая с заправки, перекрыл полосу дороги, в связи с чем позже произошло столкновение с микроавтобусом. В аварии погиб водитель авто, затем в больнице скончалась одна из пассажиров. Еще 13 человек пребывают с травмами в местной больнице.

Обвиняемый пробудет под стражей до 11 апреля.

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Видео: Прокуратура Ленинградской области