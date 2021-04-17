Петербуржца ждём суд за избиение до смерти знакомого в квартире на Просвещения

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном избиении. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, 20 июня 2025 года в одной из квартир дома 27 по проспекту Просвещения состоялась встреча трёх приятелей и одной женщины. Во время совместного распития алкоголя обвиняемый совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из-за ревности нанесли знакомому множественные удары по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.
Мужчины вынесли тело погибшего на лестничную площадку 13 этажа и оставили его там.
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.
