Петербуржца обвинили в убийстве в парке "Сосновка" в 2005 году

Обстоятельства преступления стали известны в 2021 году, когда обвиняемый, находясь в местах лишения свободы за совершение преступлений аналогичного характера, написал явку с повинной.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства весной 2005 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, ночью 25 апреля 2005 года обвиняемый, находясь в парке "Сосновка" из хулиганских побуждений, без видимого повода, набросился на потерпевшую со спины, оттащил её с тропинки в глубь парка, где задушил.

Обстоятельства преступления стали известны в 2021 году, когда обвиняемый, находясь в местах лишения свободы за совершение преступлений аналогичного характера, написал явку с повинной.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения дела по существу.

Ранее задушивший жену петербуржец получил 7 лет колонии.

Фото: ВКонтакте / Парк "Сосновка" в Санкт-Петербурге ! (Любовь Каеткина)